ゲームが熱いです。ことしには(Newzoo調べ)アップルが去年ゲームのサブスクのApple Arcade、Googleがモバイル用ゲームのStadiaを打ち出したほか、Facebookもことし参入したということです。プラットフォームとして顧客基盤の拡大を狙って激しい戦いが繰り広げられています。はAmazon is re-branding Twitch Prime as Prime Gaming(アマゾン、これまでのTwitch PrimeをPrime Gamingに名称変更)の中で、し、200の国などで提供すると発表したと報じています。会員であれば追加料金なしにゲームを楽しめるということで、としつつ、としています。はFacebook Gaming Finally Clears Apple Hurdle, Arriving in App Store(ファイスブック、ようやくアップルのアプリストアに)の中で、このが出て7日にiPhoneとiPad用のアプリを提供すると報じています。フェイスブックはゲームで遊べるということです。フェイスブックのサンドバーグCOOは「残念ながらゲームで遊ぶ機能を完全に削除した。アップル端末の利用者はアンドロイド端末よりアプリの体験が劣る」とアップルに対して不満を示しています。だとして、という声を紹介しています。フェイスブックは、と指摘しています。フェイスブックはせめてもの抵抗で、Playの部分に真っ赤なバッテンをつけて*Edited on iPhoneとしています(上の画像)。は Apple goes to war with the gaming industry(アップル、ゲーム産業と戦争に突入)の中で、ゲームといえばソニーのPlayStationやマイクロソフトのXboxを思い浮かべる人が多いだろうが、だと伝えています。フェイスブックの一方で、というアプリは認められませんでした。この結果、iPhoneとiPadでは利用できないということです。また、アンドロイド端末ではNvidiaのGeForceプラットフォームやGoogleのStadiaのゲームを楽しめるのに対してアップルではできないということです。