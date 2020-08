「被爆国日本には核兵器禁止条約に参加する責務がある」（朝日社説）に反論する

10日付けの朝日新聞社説は、『被爆国の首相 核禁条約に参画せよ』との社説を掲げています。

社説は冒頭、安倍首相に「核兵器禁止条約に背を向けるのではなく、参画に向けて動くべき」と要求します。

朝日社説はその結語で、「核兵器は「必要悪」ではなく「絶対悪」だ。核禁条約が体現するこの考えを追求する責務が、日本にはある」と結ばれています。

日本の核禁条約の参加・不参加の是非はここでは問いません。

私が強く違和感をもったのは、朝日の次の主張です。

なぜ原爆を一方的に投下された被爆国日本に、核兵器禁止条約参加に対する「責務」すなわち「責任と義務」が生じてしまうのか、加害側のアメリカにこそ「責務」があるのではないのか?

少し歴史を振り返ります。

1945年8月6日午前8時15分、B-29(エノラ・ゲイ)によって投下された原子爆弾リトルボーイは広島市内ほぼ中央に位置するT字形の相生橋が目標点のほぼ上空580メートルで炸裂しました。

全長3.12m、最大直径0.75m、総重量約5t、濃縮ウラン型のこのリトルボーイ (Little Boy) は、甚大な被害をもたらしました、当時の広島市内には34万人の人がいた中で、爆心地から1.2kmの範囲では8月6日中に50%の人が死亡、12月末までに14万人が死亡したと推定されています。

つづく8月9日に長崎への原爆投下とソ連の対日宣戦布告があります。

8月9日午前11時2分、B-29(ボックスカー)が長崎市に原子爆弾ファットマンを投下いたします。

長さ3.25m、直径1.52m、重量4.5t、プルトニウム型のファットマン(Fat Man)は、長崎市の北部(現在の松山町)の上空550mで炸裂いたします。

当時、長崎市の人口は推定24万人、長崎市の同年12月末の集計によると被害は、死者7万3884人にのぼります。

この長崎原爆投下のわずか6日後の8月15日、日本国政府はポツダム宣言を受諾、連合国に対し無条件降伏を宣言いたします。

長崎市のサイト『長崎市平和・原爆 原爆の記録』では、アメリカによる原爆投下の理由を次のように説明しています。

実は「原爆投下」の理由は必ずしも「早期終戦のため」だけではありませんでした。

米紙ロサンゼルス・タイムズは5日、広島、長崎への原爆投下を巡り「米国は核時代の幕を開ける必要はなかった」と題し歴史家らが寄稿した記事を掲載しています。

Op-Ed: U.S. leaders knew we didn’t have to drop atomic bombs on Japan to win the war. We did it anyway

https://www.latimes.com/opinion/story/2020-08-05/hiroshima-anniversary-japan-atomic-bombs