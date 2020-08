トランプ氏、会見途中で突然退出　ホワイトハウス付近で発砲

ドナルド・トランプ米大統領は10日、ホワイトハウスでの記者会見中に突然、シークレットサービスの案内で会見室を退出した。約9分後に戻り、ホワイトハウス近くで何者かが銃撃されたと説明した。

トランプ氏は記者団に、事態は「完璧に掌握された」と述べた。また、「私が知る限り」として、武装した容疑者をシークレットサービが銃撃したと述べた。

この騒ぎで、ホワイトハウスは一時封鎖された。

AP通信は地元消防当局の話として、容疑者の男は重傷もしくは重体だと報じた。また、当局が男の精神疾患の有無について調べていると伝えた。

この日の記者会見では、壇上で発言中だったトランプ氏にシークレットサービスの隊員が歩み寄り、耳打ちをした。

直後にトランプ氏は会見室を退出。その際、「え!」、「何が起きているんだ」と話すのが確認された。

会見室に戻った後、トランプ氏は、この出来事で何者かが病院に運ばれたと述べた。

また、非常事態だったとした上で、シークレットサービスの対応をたたえた。

「ホワイトハウスの外で発砲があった」、「完璧に掌握されたようだ」。

「実際の発砲があり、何者かが病院に運ばれた。容体は分からない」

トランプ氏は、容疑者が自分に悪意を抱いていたかは不明だとして、「私とは無関係かもしれない」と述べた。

動揺したかと記者に問われると、「動揺しているように見えるか?」と答えた。

そして、「これが世界の現実なのは残念なことだが、世界は前からいつも危険な場所だった。とても危険な場所だ。今後もおそらく、しばらくそうだと思う」と述べた。

会見室から退避した後は、執務室に移動していたという。

スティーヴ・ムニューシン財務長官、ラス・ヴォウ行政予算管理局長らも会見室から退出し、ドアがロックされた。

シークレットサービスはツイッターで、「17丁目の通りとペンシルヴェニア通りの交差点で、隊員1人が発砲に関わった」と発表。

その後、「USSS(シークレットサービス)隊員の発砲に絡んで捜査が続いている。対象の男とUSSS職員がともに地元病院に搬送された。この出来事でホワイトハウスの施設が侵入されたり、警護対象者が危険にさらされたりしたことは一時もなかった」とツイートした。

Update: the investigation into a USSS officer involved shooting is ongoing. A male subject and a USSS officer were both transported to a local hospital. At no time during this incident was the White House complex breached or were any protectees in danger.