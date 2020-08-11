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第2四半期シンガポールＧＤＰ改定値、前年比-13.2％　速報値下方修正


［シンガポール　１１日　ロイター］ - シンガポール貿易産業省が１１日に発表した第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は、新型コロナウイルス対策のロックダウン（都市封鎖）の影響で、速報値から下方修正された。

第２・四半期のＧＤＰ改定値は前年比１３．２％減少。速報値は１２．６％減だった。アナリスト８人の予想中央値は１３．２％減だった。

前期比年率では４２．９％減少。速報値は４１．２％減。予想は４２．９％減だった。

政府は、通年の成長率予想を従来のマイナス４─７％からマイナス５─７％に修正した。

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