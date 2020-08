BBC、報道での差別用語使用を謝罪　擁護から一転

Getty Images BBCのホール会長

7月にBBCの報道番組で人種差別用語が使用されたことについて、BBCのトニー・ホール会長は9日、謝罪した。差別用語の使用について、1万8600件以上の抗議がBBCに寄せられ、BBCラジオの人気DJが抗議して辞職していた。

BBCニュースは7月29日、イングランド南西部ブリストルで起きた人種差別的な殺人未遂事件について報道した際、事件で使われたとされるNワード(黒人に対する差別表現)を使用した。

国民保健サービス(NHS)で働く、通称「K-Dogg」で知られる黒人男性を車ではねた容疑者たちは、犯行の際に「Nワード」を浴びせて男性を罵倒したという。

BBCはこの事件を報道するにあたり、ニュースの一環としてこの差別用語の使用が必要だと判断したと、当初説明していた。被害者の家族もこの判断を支持したという。

しかし、BBCに対する批判や抗議はBBCの内部からも高まり、通信業界の監視団体Ofcomには2017年以来2番目に多い384件の苦情が寄せられたという。

こうした中でBBC幹部と協議したホール会長は、BBCが別の対応をすべきだったと謝罪した。

ホール会長は謝罪メッセージの中で、「暴行事件の動機とされた人種差別の側面を強調することが、BBCの意図だった」と説明し、「これはBBCが伝えるべき重要な報道内容で、BBCは今後もそうしていく」と述べた。

その上で会長は、「その意図は良かったが、(Nワードを使うことで)大勢を動揺させ、不快な思いをさせてしまったことは認める」として、「BBCは今では放送当時、別の対応をすべきだったと認めるし、そのことを申し訳ないと思う。BBCが発信する内容での不快な差別用語の使用について、指針を強化していく」と説明した。

「どのような組織でも、間違いを犯したら間違えたと認めるべきだ。私たちは今回、間違えた」

ホール会長の謝罪に先立ち、BBCラジオ 1Xtra(ワン・エクストラ)の人気DJ「サイドマン」(本名デイヴィッド・ホワイトリー)氏は8日、「Nワード」の使用とその後のBBCの擁護は、「まるで自分たちのコミュニティーを平手打ちされたみたいだ」、「今回ばかりは、見なかったふりなどできない」と抗議して辞職していた。

BBCの創造的多様性の責任者、ジューン・サーポン氏は9日、ホール会長の謝罪を歓迎し、「Nワードの使用をはっきり明確に謝罪するため、ホール会長自ら関与したことを歓迎する」とツイートした。

しかし、BBCラジオ 1XtraのDJ「ターゲット」氏は、「若い黒人の放送人」が辞めてやっとBBCが謝罪することにしたのは、「まったくひどい話だ」とツイートした。

抗議辞職した「サイドマン」氏はインスタグラムで、ホール会長の謝罪の一部を投稿すると共に、降板した自分の「勇気ある信念」をたたえるツイートもあわせて投稿した。

「Nikki」さんというユーザーによるこのツイートは、「サイドマン」氏の抗議辞職が「自分の魂に触れた」と書き、「彼のしたことがどれほどの犠牲を意味するか、みんな考えてみて(中略)ジャマイカ出身でバーミンガムなまりの男がはい上がって、BBCにたどりついて……そして辞めたんだから」と指摘していた。

ホール会長の謝罪に先立ち、BBCワールドサービス(国際放送)のラリー・マドウォ・アメリカ特派員はツイッターで、「アフリカ系アメリカ人がNワードを使い、その発言を引用して自分が記事を書いた際、BBCは黒人の自分に対してNワードの使用を認めなかった。けれども白人男性がテレビ放送中に使うのは認められた。『編集上、正当化できる』からだそうだ」と書いていた。

The BBC didn’t allow me, an actual black man, to use the N-word in an article when quoting an African American who used it. But a white person was allowed to say it ON TV because it was ‘editorially justified’ https://t.co/bUAaIxZyeR