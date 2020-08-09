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東京都で新たに331人の感染を確認 4日連続で300人超え



　関係者によると東京都できょう新たに331人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。4日連続で300人を超えた（ANNニュース）

【映像】小泉大臣「最悪だ」コロナ禍の働き方改革、理解ない幹部に怒り
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