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- 2020年08月09日 15:17
東京都で新たに331人の感染を確認 4日連続で300人超え
関係者によると東京都できょう新たに331人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。4日連続で300人を超えた（ANNニュース）
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