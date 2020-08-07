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東京都で新たに462人の感染確認 6日ぶりの400人超え



　東京都によると、7日に都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は462人だった。6日ぶりに400人を超えた。

　1日あたりの感染者でこれまでで最も多かったのは、今月1日の472人だった。
（ANNニュース）
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