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新型コロナ、東京都内で新たに309人の感染確認＝小池都知事


［東京　４日　ロイター］ - 東京都の小池百合子知事は４日、この日、都内で新たに３０９人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと明らかにした。重症者は２２人に増えたという。

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