【TikTokめぐる二転三転】

は今後どうなるのか?トランプ政権が安全保障を理由にを示していて、するという観測報道が出たあと、を示しました。それにもかかわらず2日にを出し、さらにそうです。さらに3日になってしています。を求めています。はMicrosoft to press on with TikTok deal talks after call with Trump(マイクロソフト、トランプとの電話会談のあともTikTok買収に突き進む)の中で、が2日、トランプ大統領が31日に反発にもかかわらず、を示したと報じています。マイクロソフトは交渉で、を示していることも併せて明らかにしたとしています。マイクロソフトは「安全保障をめぐる完全な審査を受けた上でTikTokを買収する意向がある」と声明を出しました。一方、は3日、従業員に対してということです。さらに張氏は、ことを明らかにしたそうです。はMicrosoft Aims for a Deal to Buy TokTok's US Business(マイクロソフト、TikTokの米国事業の買収を狙う)の中で、仮に米マイクロソフトが中国バイトダンスを買収した場合、(reshape the global tech landscape and further strain already tense US-China relations)可能性があると報じています。マイクロソフトは声明で、買収が実現すれば、と約束。マイクロソフトのナデラCEOは2014年に就任して以来、2016年にLinkedIn、2018年にGitHubを買収したということです。もっとも親和性があるのがゲームのXboxだと解説しています。に及び、最大ユーザーのティーンエイジャーが#SaveTikTok(TikTokを救え)というハッシュタッグでそうです。は、How TikTok’s Owner Tried, and Failed, to Cross the U.S.-China Divide(TokTok創業者、米中対立に巻き込まれる)の中で、が中国共産党に影響を受けないよう、中国ではサービスを提供せず、しアプリの運営はアメリカ人の任せたものの、と伝えています。で、は生き残れるのはグローバル企業だけだと信じてそうです。と皮肉まじりに解説しています。そして日本時間のけさ、はTrump drops opposition to Microsoft bid for TikTok(トランプ、マイクロソフトによるTikTok買収に反対しない姿勢に転換)の中で、を示し、と述べたと報じています。ホワイトハウスで記者団に対して「マイクロソフトであろうとなかろうと、アメリカ企業であれば構わない(I don’t mind whether it is Microsoft or somebody else . . . a very American company)」と述べたそうです。その上でしているので、だと主張したそうです。こともあることを紹介しています。