［東京 ３日 ロイター］ - ワークマン<7564.T>は３日、７月の既存店売上高が前年比２１．４％増加したと発表した。日照不足や梅雨寒の影響で空調ファン付きウエアなど猛暑関連商品が伸び悩む一方、記録的な降雨でレインウエアや長靴、防水バッグなど雨関連商品の販売が伸びたとしている。
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- 2020年08月03日 16:35 (配信日時 08月03日 16:25)
ワークマン、7月の既存店売上高21％増 レインウェアなど伸びる
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