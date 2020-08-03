東京都で新たに258人の感染を確認 7日連続で200人超え





関係者によると、東京都できょう新たに258人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたことがわかった。きのうは292人で6日連続で200人を超えたが、これで7日連続の200人超えとなった。（ANNニュース）

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