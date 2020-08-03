  1. トップ>
記事

東京都で新たに258人の感染を確認 7日連続で200人超え


　関係者によると、東京都できょう新たに258人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたことがわかった。きのうは292人で6日連続で200人を超えたが、これで7日連続の200人超えとなった。（ANNニュース）

【映像】GoTo、専門家は「判断延ばすべき」と進言していた

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「東京都」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    病床使用100％超も「4月と違う」

    中村ゆきつぐ

  2. 2

    韓国語だけ水有料表記 会社謝罪

    BLOGOS しらべる部

  3. 3

    枝野氏詭弁は安倍首相と変わらず

    田中龍作

  4. 4

    「土下座像」に韓国政府も不快感

    NEWSポストセブン

  5. 5

    インバウンド復活は2～3年必要か

    Chikirin

  6. 6

    支離滅裂な安倍政権に高まる不信

    NEWSポストセブン

  7. 7

    2週間後危機の予想 なぜ外れるか

    永江一石

  8. 8

    コロナが変える常識 消える外食

    ヒロ

  9. 9

    風俗勤務の女学生 コロナで苦悩

    NEWSポストセブン

  10. 10

    暴力団がアクリル板嫌う訳を吐露

    NEWSポストセブン

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。