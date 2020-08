コロナ感染拡大防止に飲食店の営業短縮が有効かどうか分からないが、やってみるしかないだろう

本当にこれが有効なのかどうかよく分からないが、ある種のアナウンス効果はあるだろうと思っている。



少なくともロックダウンされるよりはいい。

夜遅くまであちらこちらを飲んで歩き回るような人は、これでグッと少なくなるはずだ。

三密回避、大声回避、酔っ払い回避でコロナ感染リスクはグッと軽減されるだろうと思っている。



とりあえず8月一杯の措置だそうだから、やってみることである。



Go To トラベル・キャンペーンの方は、続けていい。



Go To トラベル事業に参加する事業者も参加者も言ってみれば、これ以上ないほどのコロナ感染防止対策を実施している方々ばかり。

三密回避、大声回避、酔っ払い回避の諸対策を厳守している方々ばかりが参加するGo To 事業の足を引っ張る必要はない。



気を付けなければならないのは、三密回避、大声回避、酔っ払い回避が中途半端な一般の人であって、Go To トラベルの事業者や参加者の方ではない。



私も8月一杯は外出を自粛するが、9月以降はそろそろあちらこちらに出向こうと思っている。

勿論、三密回避、大声回避、酔っ払い回避は厳守するし、外に出る時はマスクを必ず着用する。

トピックス

ランキング