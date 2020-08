香港警察、海外の民主活動家6人を指名手配　国安法違反の疑い

香港警察がイギリスなどの西側諸国へ逃れた民主化活動家6人について、「香港国家安全維持法」(国安法)に違反した疑いで指名手配したと、複数メディアが報じた。

報道によると、指名手配されたのは、香港のイギリス領事館の職員だった鄭文傑(サイモン・チェン)氏、著名な民主化活動家の羅冠聰(ネイサン・ロー)氏、米市民の朱牧民(サミュエル・チュー)氏ら。

香港での反政府的な動きを取り締まる中国の「香港国家安全維持法」(国安法)は6月30日夜に施行された。

中国国営テレビは指名手配された6人は「トラブルメーカー」だと報じた。

香港警察はコメントを拒否した。

中国国営テレビ局CCTVによると、香港の分離独立を扇動あるいは外国勢力と共謀した疑いで、6人が指名手配された。国安法では、いずれの犯罪行為も最高で無期懲役が科される可能性がある。

CCTVが報じた6人は次の通り。

鄭文傑(サイモン・チェン):在香港イギリス領事館の元職員。最近イギリスへの政治亡命を認められた。香港での政情不安をあおったとして、昨年8月に中国大陸への出張中に一時拘束された。チェン氏は中国側の主張を否定。殴打され自白を強要されたとしている。

羅冠聰(ネイサン・ロー):イギリスへ逃れた著名な民主化活動家。2014年の民主化デモ「雨傘運動」を主導し、学生指導者として有名になった。「私の『罪』が一体何なのかわからないし、そんなことが重要だとは思わない。恐らく私は香港を愛しすぎている」とツイート。香港にいる家族との関係を「断つ」ことに失望し、亡命生活を余儀なくされおびえているとした。

朱牧民(サミュエル・チュー):米国市民。「雨傘運動」発起人の1人、キリスト教バプテスト派牧師の朱耀明氏の息子。米ワシントンを拠点とするNGO香港民主委員会を運営する。香港を最後に訪れたのは2019年11月という。

「中国以外の市民が標的にされるのは私が初めてかもしれないが、これが最後になることはない。私が標的になるなら、香港のために声を上げるどんなアメリカ人も、どんな国の人も標的にされるだろう」

黃台仰(レイ・ウォン):2017年にドイツに逃亡し、現在はイギリスにいる、香港独立を掲げる活動家。亡命者の「指名手配」リストは、自分たちのために国際的な支援を集めようとしている民主化活動家を「威嚇」するために作られたものだとBBCに述べた。

劉康(ラウ・ホン):2017年11月に香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官の隣で独立賛成派の幕を振り回して有名になった活動家。現在はイギリスにいる。

「私を逮捕しにイギリスへ来い」と、ジャーナリストのクリス・チェン氏に述べたという。

「私は心配していない。イギリス政府と下院議員たちは民主化活動家を支援してきた。香港政府がイギリスの法を犯せば、直ちに制裁を受けることになる」

