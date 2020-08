【TikTok売却でマイクロソフトが買い手か】

FT

。

Washington Post

WSJ

中国企業傘下で短い動画を投稿できるになっています。そのを挙げたそうです。一方、TikTokに対抗する形でということでアメリカのSNSシーンに関心が集まっています。はMicrosoft in talks to buy TikTok(マイクロソフト、TikTok買収に名乗り)の中で、北京字節跳動科技)傘下のTikTok買収に向けて米マイクロソフトが話し合いの場を持ったと報じています協議はまだ初期段階で、ほかにも名乗りを挙げている企業が複数あり、だとしています。マイクロソフトとしてはXboxというゲームのプラットフォームで成功していて、という見方を紹介。」と明らかにしました。と伝えています。を理由に、しているということです。アメリカ陸軍や海軍はすでに政府支給のスマホにTikTokをダウンロードすることを禁止しているそうです。仮にマイクロソフトがTikTokを買収した場合、フェイスブックやグーグル傘下のユーチューブのライバルとなり、と分析。フェイスブックのザッカーバーグCEOは今週開かれた米議会証言でしたばかりだとしています。はFacebook Offers Money to Reel In TikTok Creators(フェイスブック、TikTokのインフルエンサーをカネで釣る)の中で、と報じました。新しいサービスはと呼ばれ、ことにしているということです。として、する予定だそうです。Reelに独占提供しないクリエイターに対してインスタグラムは、ほかのプラットフォームに載せる前にReelに載せるよう依頼しているとしています。これは業界ではと呼ばれているということです。アメリカでスマホを持っているはTikTokで、フェイスブックやインスタグラムに大量に広告を出していてということです。