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財務省・金融庁・日銀、きょう午後4時から情報交換会合を開催

［東京　３１日　ロイター］ - 財務省、金融庁、日銀はきょう午後４時から国際金融資本市場に関する情報交換会合を開催する。財務省によると、氷見野良三金融庁長官、岡村健司財務官、内田眞一日銀理事らが出席する。

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