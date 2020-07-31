［東京 ３１日 ロイター］ - 財務省、金融庁、日銀はきょう午後４時から国際金融資本市場に関する情報交換会合を開催する。財務省によると、氷見野良三金融庁長官、岡村健司財務官、内田眞一日銀理事らが出席する。
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- 2020年07月31日 15:20 (配信日時 07月31日 15:18)
財務省・金融庁・日銀、きょう午後4時から情報交換会合を開催
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