【ビッグテック決算のハイライト】

WSJ はAmazon, Apple, Facebook Show Dominant Results, Grip on Society(アマゾン、アップ、フェイスブック、社会に浸透し絶好調の決算) の中で、30日にことし4月から6月までの決算を発表したアマゾン、アップル、フェイスブックが新型コロナウイルスの感染拡大にもかかわらず投資家を驚かせる結果を叩き出したと報じています。





このうちアマゾンは、サプライチェインを安定させ全米で2番目に多い従業員の安全確保のために40億ドルを費やしたにもかかわらず、好調なネット通販に支えられて売り上げは889億ドル、最終利益は前年同期比で2倍の52億ドルに達し市場予想を大きく上回ったということです。





アップルはアプリの販売増加によって売り上げは前年同期比で11%増加し596億ドル。最終利益は12%増えて112億ドルで増益となりました。





フェイスブックも売り上げが前年同期比で11%増えて187億ドル。最終利益は51億ドル。





一方、グーグルを傘下に置くアルファベットは、ネット広告の減少で売り上げが2%減って382億ドルと初の減少となった。最終利益は30%減ったものの70億ドルを確保したということです。





新型コロナウイルスの感染で多くのアメリカ国民やアメリカ企業が苦しんでいるさなかに、ステイホームの効果でここまでの好決算はビッグテックの台頭ぶりを示すもので、5時間にもわたって議会で鋭い質問を受けた翌日に改めて印象づけ、市場関係者の予想をも上回ったと解説しています。





FT はApple revenue defy expectations despite store closures(アップル、店舗休業にもかかわらず好決算)の中で、ビッグテックの中でもとりわけアップルの決算が好調で株価を押し上げたと伝えています。





コロナの影響でアップルの店舗が世界的に営業休止に追い込まれたにもかかわらず、売り上げが過去最高を記録し、株価は初めて400ドルを超え「ビッグテックの決算が相次いだ日のハイライトとなった」としています。





売り上げは前年同期比で11%増えて597億ドルとなり、3%の減収を見込んでていた市場予想を大きく上回りました。





iPhoneの売り上げは14%の減少と見られていましたが、実際には2%増えて264億ドルに。4月に導入した割安なモデルが奏功したということです。





Washington Post はBig Tech is worth even more the day after congressional grilling(ビッグテックの時価総額、議会証言開かれた前日を上回る) の中でビッグテック4社の企業価値が決算を受けて、「大きくなりすぎた」と批判された前日の議会証言時よりさらに増したと報じています。





議会証言について、決算のあとの電話会見でビッグテックのCEOのうちグーグルとフェイスブックは正面から答え、アップルは示唆し、アマゾンは触れなかったということです。





具体的には、アップルのクックCEOは30日の電話会見で「パイを大きくすることに集中している」と述べて前日の議会証言のトーキングポイントを踏襲したとしています。





フェイスブックのザッカーバーグCEOは30日の電話会見で「われわれのサービスのコンテンツの多くが政治、ニュース、誤った情報あるいはヘイトだと誤解する向きもあるが、明確に言いたい。それは違う」と述べたということです。その上で「誤った情報やヘイトから利益は得ていない。そうしたコンテンツはまっぴらだ」と述べたと言います。





グーグルのピチャイCEOは30日の電話会見で、グーグルは消費者にとってよいものだという前日の議会証言での発言を繰り返した上で「調査の対象となってきたが、われわれの規模に鑑みて其れは適正で、関係する当局とやりとりしてきた」と述べて柔軟に対応する考えを示しました。

