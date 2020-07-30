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自衛隊の採用

２０１９年度の自衛隊の採用合計は、１５，５４８人と前年度に比べ４８８人増でした。
　
一般曹候補生（非任期制士）の採用が拡大し、６６４７人と前年度に比べ１８３人増加しました。
　
自衛官候補生（任期制士）の採用は７３５９人、その内女子は１４５９人と計画を１２９人上回りました。
　
女性自衛官の採用は、２５００人と過去最大、前年度より１３６人増え、採用者に占める割合でも１６．１％になりました。
　
この結果、全自衛官のなかで女性自衛官の占める割合は７．４％となりました。

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