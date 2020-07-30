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富士通、富士通フロンテックにＴＯＢ　1株1540円で完全子会社化目指す

［東京　３０日　ロイター］ - 富士通<6702.T>は３０日、富士通フロンテック<6945.T>に対する株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施すると発表した。１株１５４０円で期間は７月３１日から９月１４日まで。持ち株比率は５３．３％で、ＴＯＢを通じて完全子会社化を目指す。

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