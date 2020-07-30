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独、リスク地域からの入国者にコロナ検査義務付け　来週から

［ベルリン　２９日　ロイター］ - ドイツ保健省の報道官は２９日の定例会見で、新型コロナウイルスの感染リスクが高い地域として指定された国からの入国者に対し、検査を義務付ける新たな規則を来週から施行すると発表した。

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