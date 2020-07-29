  1. トップ>
記事

東京都で新たに250人の感染を確認 重症者は22人に

東京都によると、きょう都が確認した新型コロナウイルスの感染者は250人だった。3週間連続で100人を超えた。重症者はきのうから1人増えて22人となった。（ANNニュース）

▶映像：小池都知事、夏休みの外出自粛「ご協力を」

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「新型コロナウイルス」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    一線を越えた韓国の「土下座像」

    ヒロ

  2. 2

    松本人志が発明したTV演出の凄さ

    放送作家の徹夜は2日まで

  3. 3

    嫌われ始めたポリコレファンたち

    御田寺圭

  4. 4

    中国製アプリ禁止は長年の報いか

    BLOGOS編集部

  5. 5

    増田明美氏の五輪巡る指摘に納得

    畠山和也

  6. 6

    ハム太郎 タイ抗議デモの象徴に

    六辻彰二／MUTSUJI Shoji

  7. 7

    ゆで卵時間表 永久保存版と反響

    ABEMA TIMES

  8. 8

    8000万枚マスクの発注時期に驚き

    大串博志

  9. 9

    Twitter ブロックでアカ凍結の謎

    Yamada_nt

  10. 10

    小池知事 誤り認めぬ姿勢顕著に

    文春オンライン

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。