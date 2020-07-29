［東京 ２９日 ロイター］ - 財務省幹部は２９日、１０５円を割り込んだドル／円相場について、「為替の水準についてはコメントしない」としつつ、「為替の安定は重要なので、緊張感を持って為替市場動向を注視している」と述べた。
記事
- 2020年07月29日 09:55 (配信日時 07月29日 09:52)
為替の安定は重要、緊張感持って注視＝ドル105円割れで財務省幹部
トピックス
ランキング
-
1
中国製アプリ禁止は長年の報いか
- facebook34
-
2
嫌われ始めたポリコレファンたち
- facebook126
-
3
松本人志が発明したTV演出の凄さ
- facebook8
-
4
DAZN CL放映権解除で視聴不可に?
- facebook126
-
5
日産 大赤字からの復活はあるか
- facebook1
-
6
8000万枚マスクの発注時期に驚き
- facebook3
-
7
菅原氏不起訴 検察の怪しい動き
- facebook29
-
8
クラスター発生 有村が責任逃れ
- facebook115
-
9
小池知事 誤り認めぬ姿勢顕著に
- facebook37
-
10
増田明美氏の五輪巡る指摘に納得
- facebook0