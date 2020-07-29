［東京 ２９日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比１１３円４９銭安の２万２５４３円８９銭となり、続落した。オーバーナイトの米国株式市場の反落に加え、外為市場でドル安／円高が進んでいることが嫌気された。個別では、前日に低調な決算を発表したキヤノン<7751.T>は売り気配、日産自動車<7201.T>は売りが先行している。
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- 2020年07月29日 09:20 (配信日時 07月29日 09:14)
寄り付きの日経平均は続落、113円安 米株安と円高を嫌気
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