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寄り付きの日経平均は続落、113円安　米株安と円高を嫌気


［東京　２９日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比１１３円４９銭安の２万２５４３円８９銭となり、続落した。オーバーナイトの米国株式市場の反落に加え、外為市場でドル安／円高が進んでいることが嫌気された。個別では、前日に低調な決算を発表したキヤノン<7751.T>は売り気配、日産自動車<7201.T>は売りが先行している。

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