【米中新冷戦で楽天、サムスンは】

中国の通信機器大手ファーウェイの5G通信網をめぐって米中テック冷戦がヒートアップしていますが、”アメリカ陣営”のスウェーデンのエリクソンとフィンランドのノキアに対して、アメリカとも中国ともうまくやっているのが韓国のサムソンだと報じられています。

一方、これまでの巨額の通信インフラが必要な5Gではなく、楽天の完全仮想化の手法が世界的に注目されているという報道も相次いでいます。

The Economist (7月16日号)は、America's war on Huawei nears its endgame(アメリカの対ファーウェイ戦争が終わりに近づく)の中で、イギリス政府が7月14日、国内の携帯通信事業者が5Gの通信網整備にあたってファーウェイの設備を購入することを禁止し、すでに導入されたものを2027年までに撤去するよう求めたと伝えています。

トランプ大統領はすぐに自分の功績にしたということですが、オーストラリアは2018年にファーウェイを排除し、ことし6月にはカナダとシンガポールがスウェーデンのエリクソンとフィンランドのノキアの設備を使って5G網を整備すると発表。

さらに7月6日にはフランス当局が事業者に対して、新規にファーウェイ製品を調達しないよう進言したということです。最大の注目はドイツの出方です。

欧州当局の高官は「アメリカは金融システムを握ることで世界を牛耳ったが、通信の世界で中国が同じことをするのを阻止しようとしている」と皮肉ったそうで、欧州勢としては中国との関係は重要であり、威張ってばかりのアメリカを快く思っていないそうです。

そんな中、韓国のサムスン電子が存在感を増しているほか、楽天モバイルが先進的なソフトウエアを活用することでエリクソン、ファーウェイ、ノキアのいずれも使わずにするような手法に賭けているとしています。

FT はTelecoms networks look to fix Huawei problem with open source software(オープンソースのソフトウエアでファーウェイ問題を解決しようとする通信事業者)の中で、楽天のTareq Amin氏に注目しています。

もとはアメリカでファーウェイ製品を売っていたセールスマンで、今は楽天モバイルの最高技術責任者のアミン氏はファーウェイやエリクソン、ノキアの助けなしで国家的な5G網を構築しようとしていて、世界各国の通信事業者や政府高官が固唾をのんで見守っているとしています。

ファーウェイ以外の設備を調達するよう世界的な圧力が強まるなか、クラウドを使う完全仮想化と呼ばれる新技術(オープンRAN)が大規模に成功するかどうかが焦点だとしています。

アミン氏は、新規のアンテナ塔の設置に従来型では5日から10日かかるところを8分余りでできると言ったそうです。

イギリス政府はファーウェイの排除にあたり、サプライヤーがエリクソンとノキアしか残らないという批判に対して、オープンRANの可能性を説明し、イギリス・アメリカ・オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・インド・韓国・日本などに検討を呼びかけたということです。

WSJ はSamsung Primed for 5G Foray as US, China Brawl Over Huawei(サムスン、ファーウェイめぐる米中対立により5Gで漁夫の利か)の中で、西側諸国がファーウェイ排除に動いていることから市場シェア第4位の韓国サムスンがチャンスを狙っていると報じています。

この8か月の間にカナダとニュージーランドなどで4つの契約を結び、今月”6Gビジョン”という白書を発表し”デジタル・ツイン”とも呼ばれるホログラムなどが使えるとして意欲を示しました。

エリクソンとノキアは通信設備の生産を中国でも行っていますが、中国政府は中国以外に移管することを止めることを検討しているとしています。

韓国政府は米中両政府と比較的良好な関係を維持していて、米中対立がさらに深刻になった場合、最も利益を得るという見方を示しています。