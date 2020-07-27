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新型コロナ、東京で新たに131人の感染確認＝小池都知事


［東京　２７日　ロイター］ - 東京都の小池百合子知事は２７日、都内でこの日新たに１３１人の新型コロナウイルス感染が確認されたことを明らかにした。検査数は８６４。重症者は１９人。

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