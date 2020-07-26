ＩＭＭ通貨先物、ドル売り越し額が一段と増加

［２４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（７月２１日までの週）を基にロイターが算出したドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する売り越し額は１８８億１０００万ドルと、前週の１６６億５０００万ドルから更に増加した。
対象通貨にニュージーランドドル、メキシコペソ、ブラジルレアル、ロシアルーブルを含めたドルの売り越し額<NETUSDALL=>は１９３億７０００万ドル。前週の１７２億１０００万ドルから増加した。
ＣＦＴＣが発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組は以下の通り。
円 7月21日終了週 前週 コード
ロング 50,854 45,111 <1097741NLNG>
ショート 31,547 26,785 <1097741NSHT>
ネット 19,307 18,326 <1097741NNET>
ユーロ 7月21日終了週 前週 コード
ロング 204,185 194,252 <1099741NLNG>
ショート 79,138 83,340 <1099741NSHT>
ネット 125,047 110,912 <1099741NNET>
ポンド 7月21日終了週 前週 コード
ロング 46,230 43,175 <1096742NLNG>
ショート 61,310 56,761 <1096742NSHT>
ネット -15,080 -13,586 <1096742NNET>
スイスフラン 7月21日終了週 前週 コード
ロング 17,761 16,526 <1092741NLNG>
ショート 10,382 9,469 <1092741NSHT>
ネット 7,379 7,057 <1092741NNET>
カナダドル 7月21日終了週 前週 コード
ロング 34,284 27,642 <1090741NLNG>
ショート 50,982 47,417 <1090741NSHT>
ネット -16,698 -19,775 <1090741NNET>
豪ドル 7月21日終了週 前週 コード
ロング 41,778 45,543 <1232741NLNG>
ショート 41,983 41,293 <1232741NSHT>
ネット -205 4,250 <1232741NNET>
メキシコペソ 7月21日終了週 前週 コード
ロング 49,461 48,737 <1095741NLNG>
ショート 39,613 36,866 <1095741NSHT>
ネット 9,848 11,871 <1095741NNET>
ニュージーランドドル 7月21日終了週 前週 コード
ロング 19,597 16,973 <1112741NLNG>
ショート 17,122 15,856 <1112741NSHT>
ネット 2,475 1,117 <1112741NNET>
＊詳細は以下をご覧ください。
http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm
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