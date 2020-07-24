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東京都で新たに260人の感染確認 4日連続の200人超え



　関係者によると、東京都できょう新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は260人だった。4日連続で200人を超えた。
（ANNニュース）

映像：小池都知事「これは警告」 過去最多366人に
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