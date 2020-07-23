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東京都のコロナ新規感染者、初の300人以上＝報道


［東京　２３日　ロイター］ - ＮＨＫなど国内メディアは２３日午後、東京都内で新たに３００人以上が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと報じた。１日に３００人以上の感染者が確認されたのは初めて。

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