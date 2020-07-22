［東京 ２２日 ロイター］ - ＮＨＫによると、大阪府の吉村洋文知事は２２日、府内で新たに１２０人前後が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと明らかにした。大阪府内で１日に１００人以上の感染者が確認されるのは初めて。
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- 2020年07月22日 16:58 (配信日時 07月22日 16:44)
大阪府、新たに120人前後の感染確認 過去最多＝報道
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