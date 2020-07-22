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マツダ、8月からコロナ前の生産回復　日本・メキシコ・タイの工場で


［東京　２２日　ロイター］ - マツダ<7261.T>は２２日、日本、メキシコ、タイでの生産調整を７月で終了し、８月からは新型コロナウイルス感染拡大前の通常の生産体制に戻すと発表した。日本の全工場で残業や休日出勤も実施する。新型コロナ感染拡大に伴う都市封鎖（ロックダウン）や新車需要の落ち込みなどを背景に３月下旬から生産調整を続けていたが、現在は一部の国・地域を除きほぼすべての店舗で営業活動が再開しており、通常の操業を再開しても問題ないと判断した。

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