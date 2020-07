【コロナ禍と自動運転】

自動運転の車の公道での走行は思いのほか難しいものの、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに食料品や医薬品のデリバリー用の無人運転車に関心が集まってます。

米アマゾンが先月、自動運転のスタートアップのZooxを買収したと発表しましたね。アメリカではさらに高速道路など場所を限った取り組みも広がっているそうです。

(2018年3月、米アリゾナ州で撮影)

FT は、Self-driving industry takes to the highway after robotaxi

failure(自動運転、ロボタクシー失敗で高速道路に活路)の中で、グーグルが2009年に自動運転のプロジェクトを立ち上げて11年たち、熱狂ぶりが冷めて、高速道路やスーパーの買い物など限定した形で進めることが現実的だと投資家が気づいたと報じています。





2015年に米テスラのイーロン・マスクCEOが「(自動運転は)技術的には解決できた。何をどうすればよいかわかっており、数年で実現できる」と述べ、グーグルから独立したWaymoが自動運転用の車を2万台確保した2018年が熱狂のピークだったとしています。





しかし、 この1年を振り返ると、アマゾンが買収したZooxは経営が立ちゆかなくなる寸前で、2016年にGMに買収されたCruiseも去年、計画を変更してスーパーでの食料調達専用に焦点をあてたということです。





運転座席にドライバーがいない状態でサービスを行っているのはWaymoのみでそれでも、気候のよいアリゾナ州で、配車サービスのうちの5-10%にとどまっているとのことです。





完全自動運転によるロボタクシーの夢が消えたわけではないとしながらも開発の続行はカネが豊富にある一部の企業に限られ、高速道路を走行するトラックや自動車に関心が移るだろうとしています。





WSJ はAuto Makers Rethink the Car with Swivel Seats, Self-Cleaning Buttons and Window Artの中で、新型コロナウイルスの感染をきっかけに消費者が「感染から身を守る安全な場所」としての車を期待するという見方を伝えています。





韓国のヒョンデ自動車は先月、「45」という癒やしとリラックスのためのコンセプトカーを打ち出し、ぐるりとまわる運転席と助手席とスライドドアが大きく開く電気自動車だということです。ハンドルが外れたり、座席がぐるりとまわって後部座席と向き合える自動車は、完全自動運転を見据えたものですが、コロナで投資計画が延期されるなどして実現にはまだ時間がかかるとしています。





独BMWは窓をディスプレイとして使うことを研究するなど、自動車業界は車を自宅と職場に次ぐ「第3の場所(the third place)」になると予想しているそうです。





Forbes はCoronavirus Scrambles Self-Driving

Race, Pushing Nuro's Delivery Bots to Front of the

Pack(コロナで自動運転の開発競争が混乱し、配達ロボットが前面に)の中で、グーグル出身者でつくったNuroは自動運転は自動運転でも デリバリー用の無人運転車 を開発していたところにコロナ感染が起き、多くのスーパーやピザ配達店から急に注文が増えたと伝えています。





自動運転競争の先頭を走るのはWaymoですが、コロナをきっかけに公衆衛生に関心が集まり、一般的な自動車の半分以下の大きさの車を展開するNuroのほか、自動運転のトラックを手がけるTuSimpleやAurora

Innovationなどが猛追しているとしています。