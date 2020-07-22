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尖閣諸島周辺の接続水域に中国当局の船4隻確認 100日連続に

　海上保安庁の巡視船が沖縄の尖閣諸島周辺の接続水域で中国当局の船４隻を確認した。中国当局の船が接続水域で確認されるのはきょうで100日連続となった。（ANNニュース）

【映像】接続水域に中国当局船 100日連続に

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