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愛知県の新たな感染者50人以上 過去最多


　21日に愛知県で確認された新型コロナウイルスの新たな感染者は50人以上にのぼるということがわかった。これは愛知県内で1日に確認された感染者数では過去最多となる。 （ANNニュース）

映像：新型コロナ「東京型・埼玉型」とは

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