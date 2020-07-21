21日に愛知県で確認された新型コロナウイルスの新たな感染者は50人以上にのぼるということがわかった。これは愛知県内で1日に確認された感染者数では過去最多となる。 （ANNニュース）
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- 2020年07月21日 19:30
愛知県の新たな感染者50人以上 過去最多
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