If you don't mask, you should keep SD and don't talk.～COVID19感染予防の基本はマスク・手洗い・消毒～

"リスクの伝道師"SFSSの山崎です。毎回、本ブログではリスクコミュニケーション(リスコミ)のあり方を議論しておりますが、今月も新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が東京中心に止まらないため、その感染リスク低減策をどのように市民に啓発すべきかについて、議論したいと思います。

なお、世界中でCOVID-19により亡くなられた方々に、謹んでお悔やみ申し上げます。

まずは、ロンドンの地下鉄でバンクシーが描いた新型コロナに関する風刺画を、自らInstagramにアップしているので、そちらをご視聴いただきたい:





ロンドンでは都市のロックダウンに続いて、地下鉄でのマスク着用が義務となり、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを抑えこむための公共政策が、市民に強制されていることを風刺した動画なのだろう。

しかし、Instagram上のbanksyからのメッセージは "If you don't mask, you don't get." という一文だけなので、「マスクなしでは地下鉄に乗れないよ・・」という、いまのロンドンの状況を世界に伝えたかったのではないか。

しかも、この落書きはその後、ロンドン地下鉄の清掃員によって消されてしまったとのことで、ネズミたちが感染症を伝搬している人間を皮肉ったものと捉えると、市の消毒作業によりディープクリーンされることは、おそらく織り込み済みだったのだろう。さすがバンクシーだ。

そのロンドンを首都とする英国で、新型コロナ感染症の新規感染者数はどうなっているのだろう。ジョンズホプキンス大学の新型コロナウイルス感染症情報ダッシュボード(COVID-19 Dashboard by CSSE at Johns Hopkins University)を使用して、英国の日々の新規感染者数の推移をグラフにしてみると以下のとおりだ:





3月後半から5月上旬にかけては、1日4千人から5千人の新規感染者が発生したようだが、5月からは上述のような公共政策がやっと奏功し始めて、いまでは1日の新規感染者数が数百人まで落ちてきたようだ。

ということは、一時のような感染爆発がやっと抑えられ、日本の日々の新規感染者数に近づいているということだ。次に、この新規感染者数推移を、フランス・イタリアと比べてみたい。









日々の新規感染者数のピークが、イタリアでは3月下旬、フランスでは4月中旬、英国では5月上旬と、少しずつ遅れているのがわかると思うが、このタイミングと各国のマスク着用率が上昇し始めた時期がリンクしているように見える(COVID-19に対する感染予防行動のアンケート調査を継続的にトラックしているサイト「YouGov」より)





この調査データが各国のすべての国民の外出時マスク着用率をどの程度反映しているかはわからないため、本データのみで判断することはできないが、日本も3月中旬まで60%前後だったマスク着用率が4月上旬にかけて80%を超えてきたことと、感染拡大の第一波が抑制されてきたのがリンクしているように見える。

イタリア・フランスのマスク着用率の高さと新規感染者数の抑制傾向をみても、大半の市民が外出時マスク着用を励行することは、新型コロナ感染拡大を抑える方向に働く要因になっている可能性は十分にあると考える。

国立医薬品食品衛生研究所客員研究員の野田衛先生が、新型コロナウイルス感染症予防法として、外出時のマスク着用による飛沫感染防止が重要とのご見解とともに、正しいマスクの着用法についても詳しく解説していただいたので、以下のYouTube動画をご視聴いただきたい:

◎新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防について<正しいマスクの使用法>

野田衛先生 -SFSSリスコミ特集動画-(2020/05/04)

https://youtu.be/cOxRwu51uso

本動画の中でも議論していることだが、 自分だけがマスクを着用してもCOVID-19の感染リスク低減効果は限定的であり、相手だけがマスクをしていても同様だ。お互いがマスクを着用して、初めて感染リスクが無視できる状態になることを市民が自覚し、外出時にマスクを励行していれば、その地域での感染拡大は確実に抑制されるのだ。

もちろん手洗いや環境消毒を頻繁に行うことで、汚染された手指で目・鼻・口の粘膜に触れないという衛生手法により接触感染を予防する必要があるが、この点は大半の日本人がすでに励行しているだろう。

そのようなことは基本的な衛生マナーだから、わざわざ市民に対してリスコミで周知する必要があるのか、というご意見もあるだろう。