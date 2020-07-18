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東京都で新たに290人の感染確認 3日連続の200人超


　関係者によると、18日に東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は290人だった。16日は286人、17日は293人で、3日連続で200人を超えた。
（ANNニュース）

映像：新型コロナ「東京型・埼玉型」とは

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