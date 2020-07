【米中冷戦～経済も海洋進出も】

香港国家安全維持法の成立を受けて、トランプ政権の中国への強硬姿勢がさまざまな分野で強まっています。



今週だけ見ても・・13日、ポンペイオ国務長官が南シナ海の海洋権益に関する中国の主張は「完全に違法」と批判。14日、トランプ大統領が香港に対する優遇措置を廃止する大統領令に署名。15日、ポンペイオ国務長官が人権侵害にかかわったとして中国のファーウェイの従業員に対するビザ発給を制限すると発表。16日、バー司法長官が中国にぺこぺこしているとしてアップルやディズニーを名指し。次の標的は短い動画で知られるTikTokのようです。







FT は、US weighs ban on TikTok as friction with China rises(米、中国との対立でTikTok締め出しを検討)中でホワイトハウスが中国当局による個人データ入手を阻止するためにTikTokの親会社のByteDanceを商務省のブラックリストに載せて、アメリカ人がこの人気アプリを使えないようにすることを検討していると報じています。



中国の通信大手ファーウェイや監視カメラメーカーの杭州海康威視数字技術(ハイクビジョン)が去年、この「エンティティ・リスト」に載りましたが、ByteDanceも指定されると、アメリカ企業がTikTokに対してソフトウェアを含めて技術を提供できなくなり、アップルのアプリとしてもアップデートできなるということです。



トランプ政権は1977年施行の国際緊急事態経済権限法(IEEPA)に基づき、TikTokがアメリカの国家安全保障の脅威となるとして発動することもあり得るとしています。



ホワイトハウスの経済顧問のクドロー氏は16日、TikTokが中国の親会社から切り離されアメリカの会社になるという見方を示したそうです。



Washington Post はWilliam Barr cites Disney, Apple in speech accusing U.S. companies of ‘kowtowing’ to China(バー司法長官、中国にぺこぺこし過ぎるとしてディズニーやアップルを批判)の中で、バー司法長官が16日、ミシガン州で行った演説で中国政府がアメリカ企業に対して親中国的なアプローチをとるよう圧力をかけていて、それに従うようなアメリカ企業はロビー活動に関する法律に違反するおそれがあると指摘したと報じています。



中国政府による影響力が増しているとして「どう利用さられているか、さらに外国企業・政府に代わって行動することがスパイを取り締まる法律に違反するかもしれないということをアメリカ企業は認識するべきだ」と述べたとしています。



トランプ大統領は最近、香港をめぐる制裁法案、中国のウイグル族への人権侵害を理由に中国の当局者に制裁を科す「ウイグル人権法」に署名したほか、国務省が南シナ海の海洋権益に関する中国の主張は「完全に違法」と批判するなど、中国への批判を強めています。



バー司法長官は、「アメリカ国民は共産党一党独裁の中国との関係を見直す必要がある」とも述べ、とりわけiCloudのデータの一部を中国に移管したアップルなどのテック企業とハリウッドの映画産業を批判したとしています。



米中対立により中国で上映されるハリウッド映画はそもそも減っていますが、無政府状態やカオスを描いた「ジョーカー」のような映画は中国では上映が認められないことからアメリカの映画会社は無政府状態の場面は取り除き、最初から中国人が悪党になるような映画は制作しないということです。



New York Times はU.S. Says Most of China’s Claims in South China Sea Are Illegalの中で、米ポンペイオ国務長官が13日、南シナ海の海洋権益に関する中国の主張は「完全に違法」という声明を出し、これまでの中立的な立場を転換させたと報じました。



さらに、ベトナムやマレーシア、フィリピンなどが海洋権益の主張を中国に侵害されて中国と衝突した場合には、アメリカが支援するとしています。



CNN はUS announces visa restrictions for employees of Huawei and other Chinese tech companiesの中で、ポンペイオ国務長官が15日の記者会見で人権侵害にかかわった中国のテック企業の従業員に対するビザの発給を制限すると発表したと報じています。



アメリカの外交政策に深刻な影響を与えるとみなした人の入国を禁止するということで、フォーウェイを中国政府の手先だと名指ししました。



ポンペイオ長官の会見は、ロンドン訪問に先立って行われたもので、イギリス政府がファーウェイの5G通信設備の排除を決めたことを評価したということです。

