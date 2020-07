この状況下でも派閥のパーティーをやり切った麻生さんの狙いはどこにあるのだろうか

実際に何人の方が出席されたのか分からないが、副総理の麻生さんが派閥のパーティーを開催した、というニュースが入っている。



自民党の党大会は今年は中止になったようだが、派閥のパーティーは別、ということだろう。

まあ、三密にならないよう万全の態勢で臨んだのだろうが、派閥のパーティーの開催を躊躇していた他派閥の人からすれば、麻生さんはずるいな、ということになってしまうかも知れない。



麻生派としては臨戦態勢が整った、ということかも知れない。



少なくとも麻生派の方々の士気は上がったはずである。



さて、自民党の他派閥の動きはどうなっているのか。



我も我もという動きになれば、もう止まらないはずだ。



Go To where?

