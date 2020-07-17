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東京都で新たに290人以上の感染確認 2日続けて過去最多を更新



　関係者によると、きょう東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は290人以上だった。きのうの286人を超えて過去最多となる。（ANNニュース）

【映像】「夜の街専用の検査場」を設置
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