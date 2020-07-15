米、香港の予備選巡る行政長官発言を「非常に憂慮」＝国務長官





［ワシントン １４日 ロイター］ - 香港の立法会（議会）選挙に向け民主派が実施した予備選が国家安全維持法（国安法）違反に当たる恐れがあると香港政府の林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官が指摘したことについて、ポンペオ米国務長官は１４日、非常に憂慮しているとした上で、香港情勢を注視する考えを示した。