［ワシントン １４日 ロイター］ - 香港の立法会（議会）選挙に向け民主派が実施した予備選が国家安全維持法（国安法）違反に当たる恐れがあると香港政府の林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官が指摘したことについて、ポンペオ米国務長官は１４日、非常に憂慮しているとした上で、香港情勢を注視する考えを示した。
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- 2020年07月15日 04:06
米、香港の予備選巡る行政長官発言を「非常に憂慮」＝国務長官
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