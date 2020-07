アメリカの感染拡大が止まりません。太陽が燦々と降り注ぐSunshine Statesが特に打撃を受け、フロリダ州ではアメリカの州として過去最多の感染者数を記録。カリフォルニア州はバーなどの再閉鎖に追い込まれているということです。



巣篭もりで小麦粉や缶詰めスープが品薄に。政治的に誰かの責任にしなくてはならない・・ということで、トランプ政権に批判的なファウチ博士がスケープゴートになりそうです。







Los Angeles Times は、Newsom orders statewide re-closure of indoor dining, limits on church services, salons(カリフォルニア州知事、レストラン屋内の食事を再度閉鎖、教会や美容院で規制)の中で、カリフォルニア州のニューサム知事が新型コロナウイルスの急速な拡大を受けて13日、州全体に対してレストランの屋内での食事を禁止し、バーや動物園、博物館の一時閉鎖を求めたと報じています。



同時にロサンゼルス郡はジムや教会、美容院、ショッピングモールを閉鎖する措置に踏み切ったということです。



本来なられてこの時期、カリフォルニアの海岸は多くの人で賑わうものの、急速な感染拡大を抑えるための対応だとしています。



New York Times は、Florida reports more than 15,000 new cases, a daily record for theU.S.(フロリダ州、1万5000件超の新規感染で、アメリカの1日あたりの記録を更新)の中で、フロリダ州で12日、1万5000件以上の新規感染が確認され、ニューヨーク州の4月の1万2000件を上回って、1つの州で1日あたりの感染の記録が更新されたと報じています。



その結果、フロリダ州ではこれまでに26万9800件の感染、4200人の死亡が確認されたことになるとしています。



とりわけ若い人の感染が増えているということです。



FT はWhite House takes aim at Anthony Fauci over COVID-19 comments(ホワイトハウス、ファウチの発言を標的に)の中で、ホワイトハウスの感染対策の中心的役割にありながらアメリカ政府に批判的なことで知られる米国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長に対して、トランプ政権の高官が怒りの矛先を向けていると報じています。



ホワイトハウスはアメリカの報道機関に対してファウチ氏の過去の発言をまとめた一覧表を渡したそうです。このなかには、新型コロナウイルスが「アメリカにとって大した影響はない」と述べたことも含まれています。



トランプ大統領はテレビのインタビューでファウチ氏について「いい人だが、多くの間違いを犯した」と述べたということです。



WSJ は、From Flour to Canned Soup, Coronavirus Surge Pressure Food Supplies(小麦粉から缶詰スープまで、コロナで高まる食品供給に対する圧力)の中で、新型コロナウイルスの感染拡大で巣篭もりするアメリカ人が増えていることから小麦粉、缶詰スープ、パスタ、コメが品薄になっていると伝えています。



アメリカ全土で見ると食料が不足する事態にはないものの、地域によっては品不足になる商品もあるということです。



とりわけ不足しているのが家庭料理に欠かせない小麦粉で、3月中旬には売り上げが一年前の3倍の急増し、6月になっても25%増加。ただし、長年需要が低迷していたことから「眠たい業界の無防備な寝起きを襲った(caught the sleepy industry off guard)」形になり、急には供給を増やせないそうです。

