［東京 １３日 ロイター］ - ルネサスエレクトロニクス<6723.T>は１３日、三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行と限度額７５０億円のコミットメントラインを締結したと発表した。契約期間は２年間。今後の事業展開における資金需要への対応と運転資金の確保、財務基盤の安定性向上のために、機動的な資金調達手段を確保することが目的としている。
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- 2020年07月13日 15:38
ルネサス、三菱ＵＦＪやみずほなどと750億円のコミットメントライン締結
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