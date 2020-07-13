企画局長に清水金融市場局長、加藤氏は名古屋支店長に＝日銀人事

［東京 １３日 ロイター］ - 日銀は１３日、企画局長に清水誠一・金融市場局長、金融市場局長に金融機構局の大谷聡審議役を充てる人事を発表した。加藤毅・企画局長は名古屋支店長に就任する。いずれも２０日付。
日銀は名古屋以外の支店長人事も発表した。札幌支店長に同支店付の石井正信氏、福島支店長に植田リサ・政策委員会室国会渉外課長、横浜支店長に西崎健司・企画局政策調査課長、甲府支店長に水野裕央・文書局総務課長がそれぞれ就任する。
また、岡山支店長にアベ松裕司・システム情報局システム企画課長、広島支店長に森成城・調査統計局参事役、松山支店長に小山浩史・情報サービス局総務課長、高知支店長に中山智裕・発券局総務課長、大分支店長に鈴木淳人・検査室参事役が就く。
●清水誠一（しみず せいいち）
１９８８年東京大法卒、日銀入行。２０１６年６月に金融市場局長。東京都出身、５５歳
●大谷聡（おおたに あきら）
１９９１年早稲田大政経卒、日銀入行。２０１９年５月に金融機構局審議役。高知県出身、５２歳。
●加藤毅（かとう たけし）
１９８８年東京大法卒、日銀入行。２０１７年３月に企画局長。東京都出身、５６歳。
●石井正信（いしい まさのぶ）
１９８８年東京大経卒、日銀入行。２０１８年に検査室検査役、２０年７月に札幌支店付。千葉県出身、５４歳。
●植田リサ（うえだ りさ）
１９９４年早稲田大商卒、日銀入行。２０１８年６月に政策委員会室国会渉外課長。東京都出身、４９歳。
●西崎健司（にしざき けんじ）
１９９４年東京大経卒、日銀入行。２０１６年６月に企画局政策調査課長。熊本県出身、４８歳。
●水野裕央（みずの ひろお）
１９９５年慶応義塾大経卒、日銀入行。２０１８年４月に文書局総務課長。神奈川県出身、４７歳。
●アベ松裕司（あべまつ ゆうじ）＝姓の「アベ」は木へんに青
１９９５年京都大法卒、日銀入行。２０１９年６月にシステム情報局システム企画課長。鹿児島県出身、４８歳。
●森成城（もり なるき）
１９８９年東京大経卒、日銀入行。２０１８年５月に調査統計局参事役。東京都出身、５４歳。
●小山浩史（こやま こうじ）
１９９２年神戸大経卒、日銀入行。２０１８年６月に情報サービス局総務課長。石川県出身、５０歳。
●中山智裕（なかやま ともひろ）
１９９５年東京大法卒、日銀入行。２０１８年６月に発券局総務課長。兵庫県出身、４７歳。
●鈴木淳人（ずすき あつと）
１９９２年東京大法卒、日銀入行。２０１８年５月に検査室参事役。千葉県出身、５０歳。
*内容を追加します。
(和田崇彦)