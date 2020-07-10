［東京 １０日 ロイター］ - １０日午前の東京株式市場で、日経平均は前営業日比５円６８銭高の２万２５３４円９７銭となり、小幅に続伸して始まった。その後はマイナス圏に沈み、小幅安で推移している。前日の米国株市場でダウとＳ＆Ｐ総合５００種が反落したことが嫌気されている。米国や東京で新型コロナウイルスの新規感染者が増加していることや、ＥＴＦ（上場投信）の分配金支払いに伴う換金売りなどへの警戒もあり、上値は重い。
記事
- 2020年07月10日 09:29
日経平均は続伸スタート後にマイナス転換、コロナ感染者の増加が重荷
トピックス
ランキング
-
1
人はなぜ不倫しないか 識者疑問
- facebook828
-
2
竹中平蔵氏を叩く情報弱者に呆れ
- facebook159
-
3
コロナの誤解指摘 辛坊氏に反響
- facebook1044
-
4
橋下氏「熊本知事の後悔分かる」
- facebook2561
-
5
ユッキーナ引退 裏に事務所の闇?
- facebook9
-
6
感染拡大を放置 安倍政権に怒り
- facebook15
-
7
200人感染の東京 重症化見えるか
- facebook59
-
8
真実より視聴率重視するマスコミ
- facebook14
-
9
感染増も無策か 小池都政に愕然
- facebook4
-
10
行政の現場丸投げに尾身氏が怒り
- facebook187