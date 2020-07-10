日経平均は続伸スタート後にマイナス転換、コロナ感染者の増加が重荷





［東京 １０日 ロイター］ - １０日午前の東京株式市場で、日経平均は前営業日比５円６８銭高の２万２５３４円９７銭となり、小幅に続伸して始まった。その後はマイナス圏に沈み、小幅安で推移している。前日の米国株市場でダウとＳ＆Ｐ総合５００種が反落したことが嫌気されている。米国や東京で新型コロナウイルスの新規感染者が増加していることや、ＥＴＦ（上場投信）の分配金支払いに伴う換金売りなどへの警戒もあり、上値は重い。