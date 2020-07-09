新型コロナ、東京都で新たに220人以上の感染確認　過去最多＝報道





［東京 ９日 ロイター］ - ＮＨＫなどによると、９日に東京都内で新たに２２４人が新型コロナウイルスに感染していることが確認された。都内の１日の感染者としては過去最多となる。これまでの最多は、４月１７日の２０６人だった。