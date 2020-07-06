東京都で新たに102人が感染 5日連続で100人超え

関係者によると、東京都できょう新たに102人の新型コロナウイルスへの感染者が確認された。２日の107人、３日124人、４日131人、5日111人と4日連続で100人を超えていたが、5日連続で100人を上回った。（ANNニュース）

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