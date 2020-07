香港の図書館、民主活動家の本を撤去　「検閲」批判も

「香港国家安全維持法」(国安法)が施行された香港で、民主活動家らの著書が公共図書館から撤去されている。

国安法は中国からの離脱、政権転覆、テロリズムの取り締まりなどを目的としている。違反者は最高で無期懲役が科される。

図書館の管理当局は、民主活動家らによる本が国安法に違反しないかを調べるとしている。

香港の英字紙サウスチャイナ・モーニングポストによると、少なくとも9冊の本が利用不可か「検証中」となっている。

それらには、著名民主化活動家の黄之鋒(ジョシュア・ウォン)氏や、民主派の香港立法会(議会)議員、陳淑荘(タニヤ・チャン)氏による著書や共著書が含まれているという。

黄氏は4日、「国安法は単なる制裁措置にとどまらず、大陸型の検閲制度をこの国際金融都市に強いるものだ。私の本は、香港の犯罪容疑者引き渡しへの抗議運動の何年も前に出版されたが、当局は言論弾圧に乗り出している」とツイートした。

1/ More than just punitive measures, the national security law also imposes a mainland-style censorship regime upon this international financial city. Although my books are published years before Hong Kong's anti-extradition movement, they are now prone to book censorship. https://t.co/2fbyvtcH95