【コロナ感染再燃の打撃】

アメリカの6月の雇用統計が2日、発表されました。ふだんは第一金曜日ですが、7月3日(金)は米独立記念日の振り替え休日です。



独立記念日と言えば花火にバーベキューにビーチということで、感染者が急増しているカリフォルニア州(民主党知事)などで警戒感が高まっています。



テキサス州(共和党知事)でついにマスク着用が義務化されました。



New York Times

WSJ

FT

はU.S. Added Nearly 5 Million Jobs in June(アメリカ、6月に500万近くの職を追加)の中で、で、農業分野以外で働く人の数がしてと報じています。となって以来、で、ということです。とは言え、に行われ、その後、したということで、よりタイムリーなデータのだったことからエコノミストはしているとしています。はApple to Shut Dozens of Stores as Coronavirus Flares in Parts of US(アメリカの感染拡大でアップル、一部店舗を一時閉店)の中で、新型コロナウイルスのを受けて、全米でと報じています。カリフォルニアとテキサスでは最近、感染者が急増しています。アップルは中国で全店閉店したあと、を求めました。今回の感染再燃は、と締めくくっています。はFed‘s Bullard says risk of financial crisis remains(米FRB高官、依然として金融危機のリスクあると発言)の中で、がインタビューで「今なお危機の真っ只中にいる」と述べて、という認識を示したと報じています。具体的には「リスク管理を徹底した保健政策がない限り、企業倒産の波がやってきて、それが金融危機につながりかねない」と述べました。している中での発言だとしています。一方、FRBは金融市場を安定させようと人工的に資産価格を上げ、一般国民を犠牲にして企業を支援したことで所得格差の拡大に拍車をかけたと批判されています。ブラード総裁はFRBの政策に賛否があると受け止めた上でしたということです。