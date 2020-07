アメリカ大統領選挙まで120日余り。

前回2016年以上にSNSと政治の関係が訪われている要です。

New York Times でTwitch Suspends Trump's Channel for 'Hateful

Conduct'(ツイッチ、トランプの「憎悪を呼び起こす行為」チャンネルを停止)の中で、アマゾン傘下のライブ配信サービスを提供するツイッチが、トランプ大統領のチャンネルが「憎悪を呼び起こしている」として一時停止に踏み切り、トランプ大統領のSNSアカウントの中で初めての停止だと見られると報じています。

メキシコ人による犯罪について述べたトランプ大統領の発言の再配信、最近のオクラホマ州でのトランプ大統領のメキシコ男性に関する発言が会社のルールに違反したとしてツイッチは「憎悪を呼び起こすような行為は受け入れられない」としてトランプ大統領のアカウントを一時的に停止したとしています。

いつ再開するのかは明確にしませんでした。

これまでにツイッターが投稿に警告を発したり、スナップがトランプ大統領のアカウントの推奨をやめましたが、ツイッチの対応は一歩踏み込んだものだと解説しています。

Washington Post はReddit closes long-running forum supporting President Trump after years of policy violations(レディット、トランプ大統領支持のグループを閉鎖)の中で、投稿型ソーシャルメディアのレディットが29日、トランプ大統領を支持してきた人種差別、反ユダヤ、暴力の称賛を推奨してきたフォーラムを閉鎖したと報じています。

レディットはヘイトスピーチを展開する約2000のフォーラムをあわせて閉鎖したということです。

Reuters はFacebook ad boycott campaign to go global, organizers say(主催者曰く、フェイスブックのボイコット運動が世界に広がる)の中で、Stop Hate for Profit(利益のために憎悪拡大を阻止せよ)というフェイスブックへの広告阻止を求める運動の主催者は、欧州の企業に対して賛同を呼びかけていると伝えています。

今月、この運動が立ち上がって以降、大手通信会社のベライゾンや生活用品のユニリーバなどが7月の1か月間、フェイスブックに広告を載せないと発表しました。

黒人男性のジョージ・フロイドさんが白人警察官に押さえつけられて死亡したあと、運動が立ち上がったということで、アメリカのみならず欧州にも賛同を呼びかけて国際世論をフェイスブックに向かせる意図があるとしています。

こうした動きに対してフェイスブックは、AI=人口知能の活用によってヘイトスピーチの90%を特定できたと説明しています。

フェイスブックは毎年、700億ドルを広告収入で得ていて、ちょっとやそっちでは動じないものの、イメージの悪化によりこのところ株価が下落したということです。