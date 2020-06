マスクを着用することがすっかり日常となっていますが、アメリカでは新型コロナウイルスの感染拡大でマスクに対する議論がますます活発に。

トランプ大統領が「マスクをしていない人は私の味方。している人はリベラルな民主党の味方」と言っていることから政治色強まっているそうです。

New York Times はFlorida’s Covid Cases Up Fivefold in 2 Weeks(フロリダ数の感染者、2週間で5倍)の中で、フロリダ州で土曜日に9585人、日曜日に85430人の感染社が新たに見つかり、多くの場合はビーチやバー、レストランなどの営業再開が原因と見られると報じています。

フロリダ州のデサンティス共和党知事は、検査が増えた結果だと説明しています。フロリダとあわせて、サウスカロライナとネバダの各州も週末に感染者の記録を更新したということです。

Washington Post はAs US soars past 2.5 million coronavirus cases, Pence urges Americans to wear masks, social distance(全米で250万人以上が感染するなか、ペンス副大統領は国民にマスクの着用のソーシャルディスタンスを促す)の中で、全米で新型コロナウイルスの感染者が250万人を超えるなか、ペンス副大統領が28日、テキサス州ダラスで国民に対して、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、お年寄りに近づかないことなどを促したと伝えています。

テキサス州のアボット共和党知事は5月にいったん経済活動を再開したあと病院の受け入れが急増したため、バーやレストランに対して閉店や収容人数を減らすよう求め、ペンス副大統領はこれらを評価したとしています。

ダラスで登壇したペンス副大統領やアボット知事ら4人は全員マスク姿で、トランプ大統領は、マスクを着している記者などを小馬鹿にしてきたので、これまでトランプ政権が打ち出してきたイメージとは大きく異なるものでした。

感染が増えていることについて政権は検査の増加を理由に挙げていますが、「実際の数字から見える絵と異なる。州によっては検査数が減っているにもかかわらず感染者が増えている」と反論しています。

トランプ大統領自身は28日、バージニア州のゴルフクラブで共和党の上院議員らと過ごしたそうです。

CNN は共和党のアレクサンダー上院議員が28日、トランプ大統領がマスクを着用すれば政治的なレッテル貼りがなくなることから、感染拡大の阻止を助けることになると述べたと伝えています。

インタビューで「トランプ派ならマスクを着用せず、反トランプならマスク着用という政治的な議論をなくすために、トランプ大統領がマスクを着用することが助けになる」と述べたそうです。

米CDC=疾病対策センターは「公共の場に出る際には顔を覆う布で顔を覆うこと」を推奨しています。しかし、トランプ大統領はマスクが政治的なメッセージ性を帯びているなどとして、一貫してマスク着用を拒否しているとしています。

WSJ はMask Could Help Stop Coronavirus. So Why Are They Still Controversial?(マスクは感染対策になるのに、なぜ議論を呼び起こしているのか)の中で、世界の各国が経済活動を再開し出した今、マスク着用は感染対策になると専門家が主張しているが、とりわけ西側諸国で受け入れが進んでいないと報じています。

大勢が感染した南ヨーロッパ諸国に比べて、北欧ではとりわけ拒否感が強く、YouGovによる5月の調査ではデンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドではマスクの着用は10%未満だったそうです。オーストリア、フランス、ベルギーではイスラムのベールで顔を覆うことが禁止されていて、国よってはデモでマスクを着用することは禁止されているということです。

また、安全上の観点から銀行の中でのマスク着用は一般的に禁じられているということです。

アメリカでは、カリフォルニア州のオレンジ郡の保健当局者が外出時にマスク着用を求めたところ脅迫文を受け取って辞任するなどマスク着用の有無は激しい政治問題に発展しているということです。

また、女性よりも男性の方が拒絶反応が強いそうです。