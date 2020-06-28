  1. トップ>
記事

尖閣諸島周辺海域で捕れた魚の国会内でのお披露目会

上野宏史です。
先日は、尖閣諸島周辺海域で捕れた魚の国会内でのお披露目会へ。同海域は良質な漁場でもあり、現地で捕れたビンチョウマグロ、アカマチなどの魚が紹介されました。
日本の国土と大切な水産資源を守るべく思いを新たに。山田宏参議院議員からは、尖閣諸島の生態系調査を政府に義務付ける議員立法を行う旨の提案もありました。





タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「尖閣諸島」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    元AV女優語る引退後のキャリア

    工藤まおり

  2. 2

    豊田元議員 お金配れと叱られた

    ABEMA TIMES

  3. 3

    リニア延期へ JR東海社長に疑問

    鈴木宗男

  4. 4

    「COCOA」に経団連の会長が嘆き

    文春オンライン

  5. 5

    感染抑制に無策な首相と都知事

    鈴木しんじ

  6. 6

    小池氏出馬 都職員の賛成2割だけ

    SmartFLASH

  7. 7

    サンドや千鳥の好感度が高い背景

    NEWSポストセブン

  8. 8

    したくて吐きそう SEX依存の実情

    NEWSポストセブン

  9. 9

    NHK「契約義務なし」判決は当然

    諌山裕

  10. 10

    ソニー復権へ 社名変更の本気度

    大関暁夫

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。