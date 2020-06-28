上野宏史です。
先日は、尖閣諸島周辺海域で捕れた魚の国会内でのお披露目会へ。同海域は良質な漁場でもあり、現地で捕れたビンチョウマグロ、アカマチなどの魚が紹介されました。
日本の国土と大切な水産資源を守るべく思いを新たに。山田宏参議院議員からは、尖閣諸島の生態系調査を政府に義務付ける議員立法を行う旨の提案もありました。
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- 2020年06月28日 08:36
尖閣諸島周辺海域で捕れた魚の国会内でのお披露目会
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