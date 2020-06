トランプ米大統領、記念碑や像の破壊に禁錮刑を科す大統領令に署名

アメリカのドナルド・トランプ大統領は26日夜、抗議活動の一環として記念碑や像を「損壊、汚損、撤去」する行為に禁錮刑を科す大統領令に署名した。また、地方の法機関や警察がこうした「暴徒の支配」を看過した場合、連邦政府からの補助金を停止するとしている。

アメリカでは5月に黒人のジョージ・フロイドさんが白人警官に暴行され、死亡した事件以来、各地で人種差別への抗議が続いている。

その中で、奴隷制や人種差別に関わりのある歴史的人物の像などが標的とされ、引きずり下ろされたり、落書きをされたりしている。

トランプ大統領はこの日、ニュージャージー州ベッドミンスターに保有するゴルフ場に向かう予定を突然キャンセル。ツイッターで「法と秩序が施行されるよう」ワシントンに残ることにしたと話した。

また、「アメリカの記念碑や像を守り、最近の犯罪的暴力と戦う、とても強い大統領令に署名することができた。この素晴らしい国に対する不法行為には長期の禁錮刑を!」と大統領令を説明している。

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!